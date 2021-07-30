عشرات الإصابات باعتداءات الاحتلال على الفلسطينيين في الضفة

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على موكب تشييع شهيد في بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام باتجاه آلاف الفلسطينيين الذين خرجوا لتشييع جثمان الشهيد شوكت عوض الذي ارتقى أمس متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في رأسه ما أدى إلى إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق.

كما أصيب عشرات الفلسطينيين جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة مناهضة للاستيطان في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية.

ووفقاً لـ وفا فإن قوات الاحتلال أطلقت وابلاً من الرصاص وقنابل الغاز السام على المشاركين في المظاهرة في جبل صبيح رفضاً لإقامة بؤرة استيطانية على قمته ما أدى إلى إصابة فلسطينيين اثنين بالرصاص والعشرات بحالات اختناق.

واستشهد عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال وأصيب المئات جراء اعتداء قوات الاحتلال على المظاهرات اليومية التي تشهدها البلدة منذ شهر أيار الماضي رفضا لإقامة بؤرة استيطانية على قمة جبل صبيح الذى يتوسط بلدات بيتا وقبلان ويتما جنوب نابلس.

إلى ذلك أصيب العشرات جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة مناهضة للاستيطان في بيت دجن شرق نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على المشاركين في المظاهرة ما أدى إلى إصابة عشرة منهم بالرصاص والعشرات بحالات اختناق.

وتشهد قرية بيت دجن مظاهرات كل يوم جمعة احتجاجاً على مخططات الاحتلال للاستيلاء على مساحات من أراضيها وإقامة بؤر استيطانية.

في سياق متصل أصيب عشرات الفلسطينيين جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة قرية كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 18 عاماً شرق قلقيلية بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام بكثافة على المشاركين في المظاهرة ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق.

وتشهد قرية كفر قدوم مظاهرات مستمرة ضد الاحتلال يومي الجمعة والسبت باتت تشكل جزءاً من الحياة العامة في القرية التي التهم جدار الفصل العنصري والاستيطان أراضيها.