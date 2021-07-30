حلب.. تكريم الفائزين بالبطولة العربية للحساب الذهني

حلب-سانا

كرمت مديرية تربية حلب طلاب مدرسة مدينة العلم الفائزين الأوائل بالبطولة العربية للحساب الذهني والتي أقيمت عبر الانترنت منتصف تموز الجاري في مصر برعاية الاتحاد الدولي للسوروبان للحساب الذهني وبمشاركة 1505 أطفال من 51 دولة عربية وأجنبية.

وبين مدير تربية حلب إبراهيم ماسو لمراسلة سانا أهمية الحساب الذهني في تعزيز المهارات العلمية والاستيعابية للطفل لاعتماده على التركيز والاستنتاج كما انه يشكل خطوة أولى نحو تنمية وتكوين حالات الإبداع والتميز لديه.

وأوضح ماجد خزنة مدير مدرسة مدينة العلم أن إدخال مادة الحساب الذهني ضمن المناهج الإثرائية التي يتم إعطاؤها بالمدرسة يهدف إلى تنشيط الفكر لدى الطالب وتعزيز قدراته الذهنية مؤكداً أن التعاون بين أهالي الطلاب والكوادر التربوية في المدرسة أسهم بنيلها المركز الأول لمدة سنتين على التوالي.

كاميرا سانا زارت أحد صفوف المدرسة واطلعت عن كثب على آلية تدريب الأطفال وتمكينهم من عملية الحساب الذهني حيث أعربت المدربة غدير خزنة عن سعادتها لنيل طلابها المركز الأول في البطولة للسنة الثانية على التوالي من مدينة حلب والتي شارك فيها 20 طالباً وطالبة من مختلف المستويات حيث تراوحت مراتب فوزهم بين الأول والثالث على مستوى العالم.

وأشارت التلميذة تالا حج محمد من الصف الثاني الحائزة على المركز الأول بالمستوى الثاني إلى أن الحساب الذهني أسهم بتعزيز ثقتها بنفسها من خلال مشاركتها مع أقرانها ومكنها من تعلم طرق جديدة بالحساب.

وأعربت التلميذة ماسة حج محمد من الصف الخامس الحائزة على المركز الأول بالمستوى الثالث عن اهتمامها بمادة الحساب الذهني لمساهمتها في زيادة مهاراتها العلمية وقدرتها على التركيز والاستنتاج.

وأشارت ولاء رجب باشا والدة التلميذتين ماسة وتالا حج محمد إلى أنها لاحظت تميزهن بالحساب الذهني ما دفعها لتشجيعهن على تنمية مواهبهن من خلال تهيئة الأجواء المريحة والمناسبة.

وبينت هبة ماسو والدة التلميذ عبد اللطيف ماسو أن الحساب الذهني يسهم بتقوية الذاكرة وتنمية قدرة الطالب على التفكير ويعزز مفاهيم التحليل والفهم لديه.

بريوان محمد