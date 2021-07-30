إخماد الحريق الذي امتد من الأراضي اللبنانية باتجاه بلدة أكوم بريف حمص بشكل كامل

حمص-سانا

أخمدت فرق الإطفاء في محافظة حمص مدعومة بعناصر من الجيش العربي السوري الحريق الذي امتد مساء أمس الأول من الأراضي اللبنانية باتجاه أطراف قرية أكوم في منطقة القصير بريف حمص الجنوبي الغربي بالكامل.

وفي تصريح لمراسلة سانا أشار مدير الدفاع المدني اللواء سعيد العوض إلى أنه تم إخماد الحريق بشكل كامل وتتم حاليا عمليات التبريد مشيرا إلى أن الآليات تعمل على إنشاء خط نار فاصل على الحدود السورية اللبنانية.

ولفت العوض إلى مشاركة حوامات الجيش العربي السوري بعملية إخماد الحريق إضافة إلى جنود الجيش العربي السوري ومؤازرة من فرق الإطفاء الأخرى حيث تم استدعاء وحدات وعربات من دمشق وريفها إلى مكان الحريق.

صبا خيربك