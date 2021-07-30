فعاليات فنية ورياضية وتكريم جرحى الجيش في اليوم الثالث لمهرجان القلعة والوادي

حمص-سانا

أقيم اليوم ضمن فعاليات ثالث أيام مهرجان القلعة والوادي “احتفالية النصر” حفل جماهيري في ساحة بلدة عناز أحياه الفنانان تيم نجار ومحمد علي وتكريم لجرحى الجيش العربي السوري والقوى الرديفة بحضور فعاليات أهلية وشعبية ورسمية.

وفي تصريح لمراسلة سانا بين فيصل غربي من منظمي الحفل أن بلدة عناز وأهالي الوادي اعتادوا على المشاركة بهذا المهرجان بشكل سنوي وهو يجسد معاني الانتصار والفرح ويعطي رسالة لجميع المغتربين للعودة إلى حضن الوطن.

وقال الجرحى المكرمون حسن الغراب وبشار رمضان وممدوح جمال إن التكريم بالنسبة لهم شرف وكرامة ومدعاة فخر واعتزاز وهو بادرة خير من قبل أشخاص عرفوا قيمة الوطن وتضحيات الجيش العربي السوري في سبيله.

ومن الحضور سلام ملوحي وجميل عيسى من أهالي بلدة عناز عبرا عن سعادتهما بأجواء الفرح التي تعم في مختلف قرى الوادي خلال المهرجان وأشارا إلى أنه أصبح تقليدا سنويا ينتظره الأهالي.

وفي شارع المطاعم بمرمريتا أقيمت حفلة للفنانة ميرنا ملوحي بحضور جماهيري لافت.

وأكدت سمية الخولي أنها تواظب سنوياً على حضور المهرجان الذي يشهد تنظيم فعاليات فنية وثقافية ورياضية مميزة تعطي صورة حضارية عن سورية فيما دعت ريما عطية إلى الاهتمام بهذه الفعاليات كونها تسلط الضوء على المناطق السياحية في سورية.

وفي سياق متصل تضمنت فعاليات اليوم الثالث ماراثونا رياضيا شارك فيه 800 لاعب ولاعبة من مختلف الفئات العمرية انطلق من مفرق عين العجوز باتجاه ساحة جامعة الحواش بمسافة 3 كم.

رئيس فرع الاتحاد الرياضي العام بحمص فيصل الدربي بين أن الماراثون شاركت فيه جميع أندية المحافظة وهو يؤكد على دعم رياضيي حمص لجميع الفعاليات التي تظهر الوجه السياسي والحضاري لسورية.

الفائز بالمركز الأول عاصم الطالب من نادي الكرامة والفائز بالمركز الثاني نور الدين الصالح من نادي النصر الوطني لفتا إلى أهمية هذه الفعاليات الرياضية وإلى أن الهدف من المشاركة تحقيق التنافسية بين جميع اللاعبين واستقطاب الجمهور بالوادي.

لارا أحمد و هنادي ديوب