التنمية الإدارية تعلن أسماء المقبولين من الفئة الرابعة في مسابقة واختبار المسرحين من خدمة العلم

دمشق-سانا

أصدرت وزارة التنمية الإدارية اليوم أسماء المقبولين من الفئة الرابعة للتعاقد مع الجهات العامة وفق نتيجة المسابقة والاختبار للمسرحين من خدمة العلم الإلزامية والاحتياطية التي أعلنت عنها في أيلول الماضي.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم تلقت سانا نسخة منه أن الأسماء المعلن عنها تعتبر مقبولة للتعاقد حسب المحافظة والجهة المفرزين إليها وفق رغباتهم ومعايير تسلسل علامة النجاح بالاختبار العملي والأعلى مجموعاً في الشهادة العلمية والأقدم تخرجاً.

ودعت الوزارة في بيانها المقبولين إلى مراجعة الجهات العامة المقبولين بها خلال 30 يوماً من تاريخ صدور القرار.

ولفتت الوزارة إلى اخضاع المقبولين من الفئة الرابعة المفروزين لدى الجهات العامة التي تتطلب مراكز عملهم الحصول على شهادة مهنية لندوة تدريبية لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ مباشرتهم العمل لدى تلك الجهات وذلك في إحدى مراكز التدريب المهني في المحافظات بالتنسيق بين الجهة العامة المفرز إليها والجهة التي يتبع لها مركز التدريب المهني.

وبينت الوزارة أنه يتم تكليف المقبولين المفرزين على مركز عمل “سائق” كسائقين للسيارات المسموح بقيادتها وفق شهادات السوق التي يحملونها وبما يتوافق مع القوانين والأنشطة النافذة وضرورة التزامهم بتقديم شهادة السوق التي يحملونها إلى الجهة العامة المفرزين إليها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ المباشرة ويتم تكليفهم بالعمل وفق القوانين والأنظمة النافذة.

كما أصدرت الوزارة قراراً يتضمن قبول فائض الناجحين من الفئة الرابعة الذين لم يحصلوا على مركز عمل حسب رغباتهم وفق تسلسل علامة نجاحهم بالاختبار العملي للتعاقد مع الجهة العامة المفرزين إليها وفق الاحتياجات المتبقية للجهات العامة في المحافظة حسب معايير توافق الاختصاص مع بطاقة التوصيف الوظيفي لمركز العمل وتسلسل علامة النجاح بالامتحان العملي والأعلى مجموعاً في الشهادة العلمية والأقدم تخرجاً.

مدى علوش