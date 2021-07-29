الأمن الروسي يفكك خلية إرهابية ويقضي على اثنين من عناصرها

موسكو-سانا

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي تفكيك خلية إرهابية والقضاء على اثنين من أعضائها في تيومين وسط البلاد كانت تخطط لتنفيذ هجمات إرهابية في الأماكن المزدحمة بالمنطقة.

وأشار الجهاز في بيان له اليوم إلى أن عناصره تمكنوا في عملية أمنية من كشف خلية لأنصار تنظيم “داعش” الإرهابي في تيومين لافتة إلى أنه “تم تحييد اثنين من المسلحين نتيجة العملية الأمنية”.

وأوضح البيان أن الخلية الإرهابية “كانت تضم مواطنين من إحدى جمهوريات آسيا الوسطى وأن أعضاءها خططوا وبتعليمات من ممثلي المنظمة الإرهابية الدولية لارتكاب أعمال تخريبية وإرهابية في أماكن تجمع المواطنين”.

وأشار البيان إلى أنه “أثناء تنفيذ عملية للقبض على زعيم العصابة وشريكه في ضواحي تيومين أبدى المذكوران مقاومة مسلحة لقوات الأمن وتم القضاء عليهما فيما لم يصب بأذى أي شخص من قوات الأمن والسكان المحليين”.

وأثناء تفتيش مكان إقامة المجرمين عثر رجال الأمن على عبوة ناسفة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة اتصال ومطبوعات مختلفة.