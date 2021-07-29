الصحة العالمية: موجة رابعة من جائحة كورونا في الشرق الأوسط

واشنطن-سانا

أعلن مكتب منظمة الصحة العالمية في الشرق الأوسط أن “موجة رابعة” من فيروس كورونا دخلت المنطقة محذراً على وجه الخصوص من خطورة الوضع الوبائي بسبب متحور “دلتا”.

ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن مدير المكتب الإقليمي للمنظمة أحمد المنظري قوله اليوم إن “معظم المصابين الذين ينقلون إلى المستشفيات غير مطعمين ونحن نرى الآن الموجة الرابعة من /كوفيد 19/ في المنطقة”.

وأشار إلى أن متحور “دلتا” من الفيروس تم رصده في 15 دولة من 22 “تدخل ضمن منطقة اختصاص المكتب” وأنها تتسبب بارتفاع عدد الإصابات والوفيات بالفيروس في المنطقة.

وبحسب الصحة العالمية فإن عدد الإصابات في المنطقة ارتفع في الشهر الأخير بنسبة 55 بالمئة مقارنة بالشهر السابق فيما ارتفع عدد الوفيات بنسبة 15 بالمئة.

وكانت المنظمة اشارت في وقت سابق إلى إن النسخة “دلتا” تتحول إلى النسخة المهيمنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.