هيئة التميز والإبداع تمدد التسجيل في المسابقة الجامعية الأولى للروبوت والأنظمة الذكية

دمشق-سانا

مددت هيئة التميز والإبداع التسجيل للمسابقة الجامعية الاولى للروبوت والأنظمة الذكية لعام 2021 وإرسال التقارير النهائية التفصيلية من الفرق الراغبة بالمشاركة إضافة إلى الفيديوهات التوضيحية للمشاريع حتى 20-8-2021.

وأشارت الهيئة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم إلى أنه تم تمديد التسجيل بهدف إتاحة فرصة أكبر من خلال إعطاء المزيد من الوقت للطلاب الذين يعملون على مشاريع جامعية هندسية وبحثية في مجالات علوم الروبوت والأنظمة الذكية والتطبيقات الصناعية.

ووفق بيان الهيئة ستتم مراجعة المشاريع المقدمة من قبل لجنة التحكيم وإصدار نتائج المشاريع المتأهلة للمرحلة النهائية بتاريخ 30-8-2021 كما سيقام معرض للمشاريع بتاريخ 25-9-2021 يتضمن عرضا تقديميا للفرق المتأهلة /15 دقيقة لنقاش المشاريع البحثية لمرحلة الدراسات العليا و10 دقائق لمشاريع المرحلة الجامعية الأولى/ وسيتم إصدار النتائج في نهاية يوم 25-9-2021 ويعلن الفائز الأول لكل محور من محاور المسابقة.

وتتضمن المسابقة ثلاثة محاور هي علوم الروبوت والأنظمة الذكية والتطبيقات الصناعية ومن شروط المشاركة أن يكون المشروع منجزا خلال احد العامين 2020 أو 2021 وان يكون منجزا ضمن إطار مشروع جامعي.

واوضحت الهيئة انه بالنسبة لطلاب الدراسات العليا تكون المشاركة فردية حيث يتقدم طالب واحد بمشروعه المتوافق مع محاور المسابقة باستخدام النمذجة والمحاكاة واستخدام البوسترات والفيديوهات التوضيحية إن وجدت أو أي أدوات توضيحية أخرى /محاكاة للمشروع أو نماذج حاسوبية توضيحية/ مرفقا بتقرير المشروع وذكر اسم المشرف على البحث كما يجب أن يكون المتقدم طالبا مسجلا في الدراسات العليا بأحد الماجستيرات في الجامعات الحكومية وأن يكون بحثه أصيلا.

وبالنسبة للمتقدمين من المرحلة الجامعية الأولى يتألف الفريق من 1 إلى 5 مشاركين حيث تقوم الفرق بتقديم مشاريعها التطبيقية إضافة الى تقرير المشروع وأي أدوات توضيحية أخرى إن وجدت ويجب على المشاركين أن يكونوا مسجلين بأحد الجامعات الحكومية أو الخاصة في سورية.

وحسب بيان الهيئة يتم تقييم المشاريع من قبل لجان مختصة علمية من أكاديميين وباحثين وممثلين عن قطاع الصناعة والأعمال وسيتم تكريم الفرق الثلاثة الفائزة حيث سيقام حفل الختام وستقدم جوائز مالية للفرق الفائزة مع فرصة احتضان للمشروع الفائز من سوق العمل.

واشارت الهيئة إلى أنه يمكن التسجيل من خلال ملء الاستمارة الواردة على الرابط الإلكتروني الموجود على الصفحة الرسمية للهيئة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكانت إدارة الأولمبياد العلمي السوري في هيئة التميز والإبداع أطلقت في الحادي عشر من شهر آذار الماضي هذه المسابقة التي تقام لأول مرة بهدف تشجيع طلاب الجامعات لإنجاز مشاريع جامعية هندسية وبحثية في مجالات علوم الروبوت والأنظمة الذكية والتطبيقات الصناعية بغرض حل مشاكل حقيقية في الصناعة وغيرها من المجالات وتقييمها وطرح إمكانية إيجاد مستثمر لها.

هيلانه الهندي