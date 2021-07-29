190 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة غرب اليمن

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي 190 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق في المحافظة قولها اليوم “إن من بين خروقات العدوان محاولتي تسلل في الفازة واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية وخمس غارات لطيران تجسسي على الجاح والفازة وتحليق 34 طائرة تجسسية”.

وذكر المصدر أن قوى العدوان نفذت 14 خرقاً بقصف مدفعي و136 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقتها يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.