الإسكان العسكري تعلن عن رغبتها للتعاقد مع عمال مهنيين بكل الاختصاصات

دمشق–سانا

أعلنت مؤسسة الإسكان العسكري عن حاجتها للتعاقد مع عمال مهنيين من الفئة الرابعة من مختلف الاختصاصات بموجب عقود سنوية مؤقتة وذلك وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في المؤسسة.

ووفق إعلان المؤسسة الذي تلقت سانا نسخة منه يبدأ تقديم الطلبات لدى فروعها اعتباراً من صباح يوم السبت الموافق لـ 21 آب القادم ولغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الثلاثاء الموافق لـ 31 من نفس الشهر.

ودعت المؤسسة في إعلانها المواطنين الراغبين بالتعاقد معها لمراجعة فروعها في المحافظات للاطلاع على الشروط والمهن المطلوبة.

مدى علوش