الذهب يرتفع في السوق المحلية 6 آلاف ليرة

دمشق-سانا

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية 6 آلاف ليرة للغرام عيار21 اليوم متأثرة بسعر الأونصة عالمياً والتي ارتفعت إلى نحو 1823 دولاراً.

وبحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق اليوم سجل غرام الذهب عيار21 سعر مبيع 164 ألف ليرة سورية وسعر شراء 163500 ليرة بينما بلغ الغرام عيار 18 سعر مبيع 140571 ليرة وسعر شراء 140071 ليرة.

وطلبت الجمعية من الحرفيين الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها داعية المواطنين الراغبين بشراء الذهب إلى عدم دفع ثمنه إلا بموجب النشرة الصادرة من الجمعية ووزعت أرقام هاتف للشكاوي 2248005/0991937718.

أحمد سليمان