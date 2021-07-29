الخارجية الفلسطينية: على المجتمع الدولي وقف جرائم الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

جددت وزارة الخارجية الفلسطينية مطالبتها المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حاسمة والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائمه المتواصلة بحق الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم اوردته وكالة وفا أن صمت المجتمع الدولي على جرائم الاحتلال والاكتفاء ببعض بيانات الإدانة الشكلية وعدم تنفيذ القرارات الأممية يشجع الاحتلال على ارتكاب مزيد من الجرائم والتي كان أحدثها قتل طفل فلسطيني بالرصاص على مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل أمس وشاب على مفرق بيتا جنوب نابلس أول أمس.

وشددت الخارجية الفلسطينية على ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية ووضع حد لإفلات “إسرائيل” من العقاب والتمرد على القانون الدولي وأن تبدأ الجنائية الدولية تحقيقاتها فوراً بانتهاكات وجرائم الاحتلال ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها.