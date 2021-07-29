صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الروسي يتعافى من تداعيات كورونا بوتيرة أسرع من المتوقع

واشنطن-سانا

أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الروسي يتعافى من ازمة جائحة كورونا بوتيرة أسرع من المتوقع مشيراً إلى أن نموه خلال الربع الأول من العام الجاري دليل على ذلك.

ووفقا لموقع روسيا اليوم أفاد الصندوق في تقرير عن آفاق التنمية الاقتصادية العالمية بأنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الروسي في 2021 بنسبة 4 بالمئة.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في الصندوق جيتا جوبيناث في إفادة صحفية إن “نمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي في الربع الأول جاء أقوى مما كنا نتوقع لذلك تم رفع توقعات النمو” لكنها أشارت إلى أن “الأرقام قد تتغير حيث يصعب التنبؤء بتطور انتشار وباء كورونا”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أشار في وقت سابق إلى أن الاقتصاد الروسي من المتوقع أن يسجل في 2021 نموا بنحو 4 بالمئة وأكد على ضرورة استخدام مثل هذا الاتجاه الإيجابي في الاقتصاد لتحسين مستويات معيشة المواطنين الروس.