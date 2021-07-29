طهران: واشنطن رفضت ضمان عدم تكرار الانسحاب من الاتفاق النووي

طهران-سانا

أعلن مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب آبادي أن واشنطن خالفت مبادئ الاتفاق النووي خلال المفاوضات في فيينا برفضها تقديم ضمانات حول عدم تكرار انسحابها من الاتفاق في حال العودة إليه.

وقال غريب آبادي في حوار مع موقع خامنئي الالكتروني: “إن الإجراءات الأمريكية المغايرة للاتفاق خلال المفاوضات الأخيرة في فيينا شملت عدم الموافقة على تقديم ضمانات لعدم تكرار السيناريو الأمريكي بالانسحاب منه”.

وأشار إلى أن واشنطن “طرحت مواضيع تتخطى الالتزامات الإيرانية بموجب الاتفاق النووي وربطت إحياء الاتفاق بإدراج بند بقبول مباحثات مستقبلية بشأن القضايا الإقليمية لإيران”.

ولفت مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى رفض الجانب الأمريكي “إلغاء القانون التنفيذي بشأن العقوبات المفروضة على إيران فيما يخص الأسلحة ورفض رفع الحظر عن 500 شخصية وكيان إيراني وإلغاء قانون(كاتسا) كاملاً “في إشارة للقانون الأمريكي الخاص بـ “مواجهة خصوم الولايات المتحدة” عبر فرض العقوبات.

وأشار غريب آبادي إلى أن واشنطن لم توافق على مناقشة قضية الأضرار التي لحقت بإيران جراء الانسحاب من الاتفاق ورفضت المبادرة بالعودة للاتفاق قبل التزام إيران بتعهداتها والتأكد عمليا من رفع العقوبات.

واستضافت العاصمة النمساوية منذ مطلع نيسان 2021 اجتماعات اللجنة المشتركة حول خطة العمل الشاملة بشأن الملف النووي الإيراني من أجل تحقيق عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي ورفع العقوبات الأمريكية عن طهران والاستعادة الكاملة للاتفاق.