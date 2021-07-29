تسعة من طلاب مركز الفنون التشكيلية يقدمون 50 عملاً فنياً في ثقافي شهبا بالسويداء

السويداء-سانا

شارك تسعة من طلاب مركز الفنون التشكيلية التابع للمركز الثقافي العربي بمدينة شهبا بالسويداء مساء اليوم بمعرض فني ضم نحو 50 عملاً معظمها بالألوان الزيتية.

المعرض الذي يستمر لمدة أسبوع يتناول موضوعات مختلفة ومتنوعة من الطبيعة الحية والصامتة والبورتريهات والحالات الإنسانية والتراثية وغيرها.

وفي تصريح لسانا الثقافية أشارت مسؤولة مركز الفنون التشكيلية في ثقافي شهبا ” إلهام جزان” إلى أن المعرض يحمل جوانب إبداعية وعبر فيه طلاب المركز عن الإحساس الذي بداخلهم من خلال لوحاتهم المتعددة بموضوعاتها والغنية بألوانها.

وذكرت المدرسة في مركز الفنون التشكيلية في ثقافي شهبا ” ديما أبوكرم” أن المعرض هو تتويج لأكثر من عام من التدريب للطلاب بحيث قدم كل واحد منهم بشكل جمالي صياغة للعمل الفني كما راه بإحساس عال منعكس على عين المتذوق المشاهد.

وعبر مشاركتها بست لوحات أشارت ” وزيرة الأوس ” إلى أنها حاولت التنويع بين الطبيعة والطفولة والشيخوخة والتراث المحلي مع استخدام ألوان متعددة من باب التجريب.

وذكرت ” حنان ناصيف ” أن المعرض هو التجربة الثانية لها والأولى مع الألوان الزيتية وقدمت فيه أشياء تعبر عن الحياة و طابعها الجمالي.

وحاولت هدى الطويل في أعمالها الثلاثة المقدمة الجمع بين أكثر من مدرسة وإدخال الكولاج للعمل مع طرحها لموضوعات تتعلق بحرية المرأة والأمل والطبيعة.

واعتبر الزائر للمعرض ” كمال دانون ” أنه يشكل متنفساً إبداعياً مع غيره من النشاطات المقامة مع وجود جهود لإنجاز اللوحات رغم تفاوت مستوى المشاركين.

عمر الطويل