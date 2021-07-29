قصائد غزلية ووطنية في أمسية شعرية بثقافي حمص

حمص-سانا

تضمنت الأمسية الشعرية التي أقيمت اليوم في قاعة الأديب سامي الدروبي بالمركز الثقافي بحمص مجموعة من القصائد الوطنية والغزلية قدمها عدد من شعراء حمص وطرطوس.

استهل الأمسية الشاعر الدكتور “ماجد قاروط ” بقصيدة وجدانية فيها تجليات لذات الشاعر وأحاسيسه عنوانها ” لاوقت للعصافير”.

وقدمت الشاعرة “غروب شبيب” مجموعة قصائد محكية منها “ياحيف” شروق وعتاب “وأخرى عمودية اتسمت بجزالة ألفاظها وعمق معانيها منها “الشعر موهبة – كم اتوق”.

ومن مدينة صافيتا كان للشاعر “سليمان غانم” قصيدة بعنوان ياحمص تحكي عن معاناة هذه المدينة من الإرهاب ومقاومة أهلها بالرغم من كل مامر بهم من مآس.

الشاعر ” نبيل باخص” قدم قصيدة نثرية بعنوان “كبحار بلا زورق” فيها سخرية من واقع مؤلم يعيشه فيما تغنى في قصيدته بعنوان “بلبل العاصي” بسحر حمص ومعالمها الأثرية وعاصيها واصفا إياها بقيثارة الروح.

وشارك الشاعر “نضال محمود ” بقصيدة عنوانها “مناجاة لروح مهاجرة” وجدانية تحكي عن حال الشاعر وأحلامه وتأثره ببعد المحبوبة والجفاء متضمنه معاني العشق والنجوى والأماني

لارا أحمد