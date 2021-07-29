الكاتبة نور عمران توقع مجموعتها القصصية الرابعة (حب في زمن الكورونا) بدار الأسد باللاذقية

اللاذقية-سانا

استضافت قاعة الأنشطة بدار الأسد للثقافة باللاذقية اليوم حفل توقيع المجموعة القصصية الرابعة للكاتبة نور نديم عمران “حب في زمن الكورونا ” بحضور عدد من الأدباء والمهتمين بالشأن الأدبي.

الحفل الذي جاء بالتعاون مع مديرية ثقافة اللاذقية حمل عنوان ” تحية وفاء لروح الدكتور وفيق سليطين” الباحث والأديب الذي خسرته الأوساط الأدبية السورية مؤخرا.

وتضم المجموعة القصصية الصادرة عن دار أرواد للطباعة والنشر في طرطوس 22 قصة تعالج قضايا إنسانية ووطنية واجتماعية يجمعها رابط واحد وهو الحب الذي تجد فيه الكاتبة العلاج لأمراض الروح في هذا العالم المادي الذي نحيا به.

“حب في زمن الكورونا” حسبما ترى الكاتبة عمران في تصريح لمراسلة سانا هي محاولة لترميم أرواحنا المتصدعة بفعل الحروب والدمار عبر الحب مشيرة إلى أنها لم تخرج من حيث الأسلوب عن الواقعية التي تعتمدها غالبا إلا أنها في مجموعتها هذه كان هناك انطلاقة أكبر نحو الخيال والعاطفة.

وعن اختيارها عنوان الحفل وإهدائه لروح الدكتور سليطين بينت عمران أنها كانت تأمل أن يقدم الراحل القراءة النقدية للمجموعة حيث عرفته لأكثر من ثلاثين عاما ونهلت منه محبة الأدب والفكر والابداع فكان منبع الجمال والمعرفة والحب.

مدير ثقافة اللاذقية مجد صارم وفي كلمة له خلال الحفل رأى أهمية حالة الوفاء التي جسدتها الكاتبة من خلال حفلها لأنها تعبر عن مدى أهمية الاعتراف بجهود وفضل أدبائنا ومفكرينا الذين يشكلون منارة للأجيال مشيرا إلى المكانة العالية التي استحوذها الدكتور سليطين كرجل علم وأدب وثقافة ومعرفة.

وخلال القراءة النقدية للمجموعة القصصية رأى الدكتور في قسم اللغة العربية بجامعة تشرين ” زكوان العبدو ” أن توقيع المجموعة يحمل رسالة إنسانية سامية كتحية وفاء لروح الأديب سليطين معتبرا أن المجموعة تندرج تحت الطابع الانساني والتيار الواقعي في الكتابة في حين يأتي الحلم والمتخيل لخدمة هذا الواقع وأن أهم مايبرز فيها هو انتصار الحب الروحي على المادي والجسدي.

من جهته رأى الشاعر والناقد قصي عطية أن المجموعة موضوعها الحب بأشكاله كافة مع تنوع في التناغم السردي لقصص تأتي من الواقع تحكي عن الأنثى بامتياز في زمن الأزمات والأوبئة .

وللكاتبة نور عمران التي تحمل إجازة في الآداب قسم اللغة العربية من جامعة تشرين و تحضر لرسالة الماجستير بالقصة القصيرة.. ثلاثة مجموعات قصصية سابقة هي ..من ذاكرة الورد ولوعة ماقبل الرحي وتشكيل ولديها ديوان شعري قيد الطباعة.

فاطمة ناصر