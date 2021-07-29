انطلاق فعاليات مهرجان سلطان باشا الأطرش السادس للإبداع الثقافي في السويداء

السويداء-سانا

انطلقت اليوم فعاليات مهرجان سلطان باشا الأطرش السادس للإبداع الثقافي الذي تنظمه مديرية الثقافة بالسويداء تقديراً لبطولات المجاهد الكبير ورفاقه على امتداد الوطن الذين صنعوا بتضحياتهم وبطولاتهم مجد الجلاء.

وانطلقت الفعاليات صباحاً بمسير للأطفال من فاقدي الرعاية الأسرية ومركز التعلم المتكامل من بستان الباشا في بلدة القريا باتجاه صرح شهداء الثورة السورية الكبرى فيها ووضع إكليل من الزهر على ضريح القائد العام للثورة السورية الكبرى وزيارة لمضافته تبعها زراعة أشجار بأسماء

المجاهدين “سلطان الأطرش وصالح العلي وإبراهيم هنانو ومحمد الأشمر وحسن الخراط” في حديقة الصرح وتزيين المكان بنتاج ورشة التدوير التابعة لفريق مهارات الحياة في مديرية الثقافة.

وبينت منسقة فريق مهارات الحياة ثراء عطا أن الهدف من المبادرة ربط الحاضر بالماضي وتعريف الأطفال بتاريخ الأجداد النضالي العريق وأهمية زراعة الأشجار.

فيما ضم حفل الافتتاح الذي استضافه مسرح قصر الثقافة بمدينة السويداء عرض مادة فيلمية من ذاكرة المهرجان بدوراته السابقة وعرض مسرحي راقص لفرقة شهرزاد للمسرح الراقص بقيادة الفنان مازن الحكيم تضمن لوحات تعبيرية راقصة حوت ثقافات عدد من المحافظات كما جسدت صوراً من تاريخ النضال الوطني بأسلوب فني.

وكما جرت العادة في كل دورة من دورات المهرجان الاحتفاء بأحد المجاهدين الثوار ضد المستعمر قدمت درع المهرجان التذكاري لذوي المجاهد حسين مرشد رضوان تكريماً وتقديراً لنضاله الوطني والقومي وبطولاته في مقارعة المستعمر العثماني والفرنسي.

وتضمنت الفعاليات كذلك افتتاح معرض للفن التشكيلي ضم 23 عملاً فنياً بموضوعات وتقنيات متنوعة للفنانين أسما الحناوي وايفا العباس وحمد عزام وربيع بلان وشادي العيسمي وشبلي سليم وعادل أبو الفضل وعصام الشاطر ونبيه بلان ونضال خويص وهيفاء عبد الحي ورافق افتتاحه عزف منفرد على آلة الغيتار قدمه ساطع كرباج.

كما جرى افتتاح معرض للوثيقة التاريخية من إعداد وتقديم الباحث كمال الشوفاني ويضم نحو 50 وثيقة تعود للمجاهد صياح النبواني ورفاقه تغطي مرحلة الثورة السورية الكبرى منها مراسلات وأخرى تتعلق بمرحلة نضال الثوار ضد الاستعمار في منفاهم خارج سورية وتصور الكفاح السياسي ضد المحتل إلى جانب وثائق تتعلق بشؤون المجاهد الخاصة.

ولفت مدير ثقافة السويداء باسل الحناوي في تصريح لمراسل سانا أن المهرجان أصبح تقليداً سنوياً تقديراً لبطولات المجاهد الأطرش ورفاقه المجاهدين على امتداد الوطن وإيماناً بأهمية الثقافة والابداع في بناء الانسان القادر على مواجهة التحديات تأكيداً أن الشعب السوري صامد رغم كل المحاولات للنيل من رسالته الحضارية مبيناً أنه تم اطلاق فعالية ليالي المهرجان في قصر الثقافة بهدف الاستماع للأراء الأفكار والملاحظات لمن يود أن يغني المهرجان بفنه وشعره وأدبه.

وتستمر فعاليات المهرجان أربعة أيام وتضم فعاليات ثقافية وتراثية وفنية وندوات ومحاضرات تتوزع بين مدينة السويداء وبلدة القريا.

ديار نصر