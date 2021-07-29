موسيقا وأغان من العالم في أمسية لأوركسترا سيد درويش بدار الأسد

دمشق-سانا

أحيت اوركسترا سيد درويش أمسية بعنوان “موسيقا وأغان من العالم” موسيقا رشيد هلال بمشاركة القائد الضيف المايسترو ميساك باغبودريان واستضافها مسرح الدراما بدار الأسد للثقافة والفنون.

وجالت الأمسية عبر برنامجها المنوع في التراث العربي الشرقي لتحاكي فيها التراث السوري والمصري والعراقي والأندلسي وتراث بلاد الشام وشارك فيها مغنون شباب أكاديميون هم هبه فاهمة وحلا طراد واليسار السعد وريان جريرة وجوليان خوري وروجيه لحام.

ومن الأغاني التي قدمتها الاوركسترا من التراث السوري “يا قمر” و”يامايلة” ومن التراث المصري “سلم علي” و”شروق” ومن التراث العراقي “دزني” ومن التراث الأندلسي” ياغصن نقى والناعورة” فضلاً عن مقطوعات موسيقية آلية لتختتم الأمسية بكوكتيل عربي ” غائم جزئي”.

يذكر أن هذه الأوركسترا أسسها الموسيقي رشيد هلال عام 2007 وسميت باسم فنان الشعب سيد درويش اقتداء بفنه وتيمناً بأعماله وسعياً لتحقيق تطوير في الموسيقا وخلق ما هو جديد مع مراعاة بقاء الألحان مستساغة وقريبة من ذائقة الناس حيث قدمت الاوركسترا حفلات عديدة في الوطن العربي مقدمة أنماطاً موسيقية وأغاني ناقدة ووطنية وتراثية وموسيقا الشعوب كما تضم الاوركسترا فرقة أثير التي تهتم بالموسيقا الصرفة.

رشا محفوض