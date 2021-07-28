مصرع شخص جراء حريق كبير في أحراج عكار شمال لبنان

بيروت-سانا

اندلع حريق كبير اليوم في احراج قضاء عكار شمال لبنان ما أدى إلى مصرع متطوع فيما تعمل أجهزة الإطفاء على إخماد النيران.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام “إن الحريق أسفر عن وفاة متطوع متأثرا بإصابته إثر سقوطه وهو يساهم بإخماد النار في بلدة كفرتون في عكار”.

وأكد رئيس اتحاد بلديات عكار الشمالي عبدو عبدو أن أحراج منطقة القبيات تشهد أضخم حريق ولم تسفر كل المحاولات عن إخماده على الرغم من تدخل الجيش اللبناني ومؤازرة الدفاع المدني ومشاركة طيران إطفاء مشيرا إلى أنه تم إنقاذ 17 مواطنا وأن الحريق لا يزال يهدد المنازل.

إلى ذلك دعا الرئيس اللبناني ميشال عون قيادة الجيش والدفاع المدني إلى بذل كل الجهود لإطفاء الحريق والحؤول دون امتداده إلى المنازل ومساعدة الأهالي وأعطى توجيهاته في حال تطورت الحرائق للاستعانة بقبرص للمساهمة في إخماد النيران.