كتاب جديد يعالج الضبط غير الصحيح لحروف بعض الكلمات

دمشق–سانا

ضمن سلسلة قضايا لغوية صدر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب كتاب “عثرات اللسان” للدكتورة نسرين أكرم عبيد محاولة من خلاله التنبيه على أغلاط شائعة من جراء الضبط غير الصحيح لحروف بعض الكلمات.

وبينت الكاتبة أنه اصطلح على تسمية هذا النوع من الأغلاط اللغوية بعثرات اللسان التي تعني الأغلاط التي يظهر خطؤها حين تنطق الأفواه بها أما حين تكتبها الأقلام فليس ثمة فرق بين الخطأ والصواب إذ يبقى للكلمة رسمها نفسه من غير ضبط.

وتختلف هذه الأغلاط وفقاً لعبيد باختلاف الحركة والسكون والتشديد والتخفيف فمن الناطقين من يفتح حرفاً حقه الضم أو الكسر أو يضم حرفاً حقه الفتح أو الكسر أو يسكن حرفاً متحركاً أو يحرك ساكناً وغير ذلك من نواحي الاستخدام اللغوي التي ابتعدت باللغة الفصحى كثيراً أو قليلاً عن صفائها وسلامتها من الخطأ.

وبينت عبيد أن الحاجة أصبحت ماسة إلى التنبيه على مثل هذه الأغلاط لكثرة شيوعها إذ تلقفت معظمها من ألسنة الخطباء والمذيعين ومن أقلام مؤلفي الكتب وكتاب المقالات في الصحف والمجلات.

واعتمدت الكاتبة في تصحيحها ما جاء في معاجم اللغة من أوجه الاستعمال الصحيح وما ذكرته كتب التصحيح اللغوي قديمها وحديثها فضلاً عن قرارات مجامع اللغة العربية ولا سيما مجمع دمشق الذي ما فتئ يرصد الأخطاء في نواحي استعمال اللغة فأصدر قائمة تتجدد باستمرار.

يذكر أن الدكتورة نسرين أكرم عبيد من مواليد محافظة ريف دمشق عام 1981 مدرسة مقرر أصول البحث ومقرر منهج البحث والتحقيق في جامعة دمشق منذ عام 2017 فضلاً عن مقرر المكتبة العربية في كلية الآداب الثانية بالسويداء وتشرف على دورات التدقيق اللغوي في قسمي اللغة العربية بكلية الآداب والمعهد العالي للغات منذ عام 2017.

وصدر لها كتيب في سلسلة قضايا لغوية التي تصدر عن الهيئة السورية للكتاب إضافة إلى مشاركتها في إعداد بعض حلقات من سلسلة الكتاب الناطق التي تصدر عن وزارة الثقافة ونشرها عدداً من الأبحاث والمقالات في مجلات علمية محكمة داخلية وخارجية.

شذى حمود