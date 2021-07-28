ترانيم أنثوية ووجدانية ضمن قصائد بلقاء شعري لكتاب حمص

حمص–سانا

فاض الحنين المسجى بقوافي الشعر الحديث في قصائد شعراء اللقاء الشعري الذي استضافه فرع اتحاد الكتاب بحمص وحضره لفيف من ذواقة الشعر.

واستهل اللقاء الشاعر إياد خزعل صاحب ديوان “هذا أنا” بباقة من القصائد الوجدانية ذات المضمون الإنساني الممزوج بجملة من الأحاسيس لتعطي الحياة بعداً فلسفياً وحملت عناوين “في رحيلك” و”فضاء جديد لكلام جديد”.

وفي قصيدته “سفر الجسد” تتعانق الكلمات لتقدم لوحة للوجود الإنساني بأبعاده الفلسفية والروحية الشائكة وفيها يقول: “من سفر تكوين البداية لم أكن إلا جسد، فاض الحنين به إلى عمق الأنوثة والينابيع التي منها ولد”.

وشاركت الشاعرة نجاح إبراهيم صاحبة ديوان “لعبة الجمال” بمجموعة من القصائد التي نرى فيها تكثيفاً لرؤيتها الشعرية بحساسية مرهفة وحملت عناوين “مساء استثنائي” و” ما سر الغرق” و” من مقام العطر”.

وفي قصيدتها “عاصفة الجمال” تتراءى النزعة الأنثوية الممهورة بطابع الجمال بكل تجلياته وفيها تقول: “ما عرفت الجمال قبل جمالك الطرف سكران ناعس أم مثقل بأمثالك”.

حنان سويد