شويغو: الانسحاب المتسرع للقوات الأجنبية من أفغانستان زاد النشاط الإرهابي

موسكو-سانا

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن تصاعد الأعمال الإرهابية في أفغانستان على خلفية الانسحاب المتسرع للقوات الأجنبية من هذا البلد والتدهور السريع للوضع يتطلب اتخاذ تدابير مناسبة.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن شويغو قوله خلال مباحثاته مع نظيره الطاجيكي شيرعلي ميرزو اليوم إن “العمل المشترك لتحييد التهديدات القادمة من أراضي أفغانستان المجاورة يأتي في المرتبة الأولى اليوم.. لقد أدى الانسحاب المتسرع للقوات الأجنبية من هناك إلى تدهور سريع للوضع وزيادة النشاط الإرهابي وتصاعده”.

وكانت روسيا حذرت من إقدام التنظيمات الإرهابية على تعزيز وجودها في شمال أفغانستان نتيجة انسحاب الولايات المتحدة المتسرع من هذا البلد.

يذكر أن الإدارة الأمريكية أعلنت أنها ستكمل سحب قواتها من أفغانستان في أيلول المقبل بعد احتلال دام عقدين من الزمن عقب هجمات أيلول عام 2001.