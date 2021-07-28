إرمينيا وأذربيجان توافقان على وقف لإطلاق النار على الحدود بينهما

يريفان-باكو-سانا

أكدت وزارة الخارجية الأرمينية اليوم الاتفاق على وقف لإطلاق النار على الحدود مع أذربيجان بعد اشتباكات بين الجانبين أوقعت العديد من القتلى والجرحى.

وأفاد المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الأرمينية بأنه تم التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار بدءاً من صباح اليوم مشيراً إلى أن الوضع على الحدود مستقر نسبياً حالياً.

بدورها أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية قبول أذربيجان اقتراح روسيا إعلان وقف إطلاق النار على الحدود مع أرمينيا ابتداء من صباح اليوم.

وقالت الوزارة إنه “رغم ذلك يواصل الجانب الأرميني تصعيد الموقف وقصف المواقع الأذربيجانية بالدبابات وقذائف الهاون”.

وكانت إرمينيا أعلنت في وقت سابق اليوم مقتل ثلاثة من جنودها وإصابة اثنين آخرين خلال اشتباكات مع القوات الأذربيجانية على الحدود بين البلدين.

يذكر أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا برعاية روسيا اتفاقا لوقف شامل لإطلاق النار في إقليم ناغوروني قره باغ دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من تشرين الثاني 2020 بعد معارك استمرت نحو شهر ونصف الشهر أوقعت خسائر في صفوف الطرفين.