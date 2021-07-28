إعادة تجميع لوحدات عسكرية روسية قرب الحدود الطاجيكية الأفغانية

موسكو-سانا

أعلنت المنطقة العسكرية المركزية للجيش الروسي اليوم الانتهاء من إعادة تجميع الوحدات الروسية في طاجيكستان في ميدان التدريب بالقرب من الحدود مع أفغانستان.

ونقلت وكالة نوفوستي عن المنطقة العسكرية قولها في بيان إن “الوحدات الروسية في القاعدة العسكرية 201 في طاجيكستان أكملت إعادة تجميع القوات في ساحة تدريب حرب ميدون لإجراء تدريبات مشتركة تشارك فيها أوزبكستان وطاجيكستان” مشيرة إلى أن الوحدات المكونة من الدبابات والمدفعية والمدافع المضادة للطائرات وصلت من عاصمة طاجيكستان إلى منطقة التمرين بعد أن قطعت 200 كيلومتر.

ومن المقرر إجراء تدريبات مشتركة لوحدات عسكرية من روسيا وأوزبكستان وطاجيكستان خلال الفترة من الـ 5 إلى الـ 10 من آب المقبل قرب الحدود الأفغانية التي تشهد توتراً متصاعداً ومعارك شرسة بين الحكومة ومسلحي طالبان.