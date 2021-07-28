صحفية استرالية: الولايات المتحدة أكبر نظام استبدادي يدمر العالم ويقتل ويشرد ملايين الأشخاص

كانبيرا-سانا

وصفت الكاتبة الصحفية الاسترالية كيتلين جونستون الولايات المتحدة بأنها أكبر نظام استبدادي في العالم يقتل ويشرد ملايين الأشخاص في حروب غير شرعية ويدمر بلدانا بأكملها.

وقالت جونستون في مقال نشرته على موقعها الالكتروني إنه ما من نظام أو حكومة في العالم باسره مدمر واستبدادي مثل الولايات المتحدة وما من أحد يستطيع أن يرقى إلى مستواها في قتل وتشريد الملايين من الأشخاص في حروب استعمارية تشنها وممارسات تهدف من خلالها الى تدمير أي دولة لا تخضع لها.

وأشارت جونستون إلى أن الولايات المتحدة تسخر ماكينة إعلامية فعالة لتضليل الرأي العام والتغطية على جرائمها او قلب الحقيقة بأكملها لصالح سياساتها واجنداتها ولا سيما امام الأمريكيين الذين يعتقدون أن الجيش الأمريكي كما تصوره أفلام هوليوود وزرع في ادمغتهم عبر وسائل الإعلام قادر على حل أي مشكلة.

وكانت جونستون أكدت في مقال سابق لها هذا الشهر على موقع سابستاك الالكتروني أن العنف هو ما تقوم به واشنطن وحلفاؤها من شن حروب لا تعرف نهاية على دول ترفض الانصياع لأوامرها إضافة إلى العقوبات الاقتصادية الخانقة التي تفرضها مشيرة الى ان أمريكا وعبر أدواتها الكثيرة من الإنترنت إلى مواقع التواصل الاجتماعي قلبت الكثير من الحقائق وجعلت من الصعب على كثيرين رؤية المجرمين الحقيقيين الذين يقتلون الأبرياء ويشنون الحروب تحت مسميات كثيرة.