SCS-NET
الشريط الأخباري

سورية تدين بشدة حملات التضليل التي تديرها واشنطن وأدواتها ضد كوبا وتجدد تضامنها الكامل مع هافانا

2021-07-28

دمشق-سانا

أدانت سورية بشدة حملات التضليل وتزييف الحقائق والتحريض للإدارة الأميركية وأدواتها ضد كوبا ودول أخرى وجددت تضامنها الكامل ووقوفها مع كوبا الصديقة إزاء المؤامرة المتجددة التي تتعرض لها.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لـ سانا اليوم: تدين الجمهورية العربية السورية بشدة حملات التضليل وتزييف الحقائق والتحريض التي تديرها الإدارة الأميركية وأدواتها ضد كوبا ودول أخرى وذلك في إطار سياستها العدوانية ومحاولاتها اليائسة لإخضاع كوبا للإملاءات الأميركية.

وأضاف المصدر إن الضغوط الأميركية لم تتوقف عند هذا الحد بل وصلت إلى ممارسة إرهاب الدولة المنظم عبر الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له سفارة كوبا في باريس وقبله في واشنطن وذلك في انتهاك فاضح لكل الاتفاقيات والأعراف الدولية المتعلقة بحرمة البعثات الدبلوماسية.

وأكد المصدر أن الجمهورية العربية السورية إذ تجدد تضامنها الكامل ووقوفها مع كوبا الصديقة إزاء المؤامرة المتجددة التي تتعرض لها فإنها واثقة أن الشعب الكوبي وثورته المظفرة اللذين واجها الحصار الأميركي الجائر منذ ستين عاماً قادران على إجهاض وإفشال هذه المؤامرة والحفاظ على سيادة كوبا وخياراتها الوطنية وصيانة منجزات ومكتسبات الثورة الكوبية.

وأعلنت كوبا تعرض سفارتها فى باريس للاعتداء بزجاجات حارقة حيث حمل وزير خارجيتها برونو رودريغيز بارييا الولايات المتحدة المسؤولية عن الاعتداء وقال.. “ارتكب عمل إرهابي ضد سفارتنا في باريس باستخدام زجاجات مولوتوف.. نعتبر أن حكومة الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية عن الحملات المستمرة ضد بلادنا التي تحرض على مثل هذا السلوك والدعوات للعنف بلا عقاب”.

 

انظر ايضاً

وزيرة خارجية جنوب أفريقيا معزية بالمعلم: ننوه بإنجازاته الباهرة لسورية

بريتوريا-سانا أعربت وزيرة خارجية جمهورية جنوب أفريقيا ناليدي باندور عن تعازيها برحيل نائب رئيس مجلس …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved