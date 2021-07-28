بايدن: على الولايات المتحدة بذل جهد أكبر في التلقيح ضد كورونا

واشنطن- سانا

اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم أنه يتعين على الولايات المتحدة أن تبذل جهدا أكبر في التلقيح ضد كوفيد 19.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بايدن قوله:” شهدنا زيادة في وتيرة التلقيح في الأيام الأخيرة لكن علينا ان نبذل جهدا أكبر” مشيرا إلى أن التلقيح الإلزامي للموظفين الفدراليين قيد الدراسة.

وفي سياق متصل أعلنت السلطات الصحية في الولايات المتحدة أنه على الأمريكيين الملقحين أن يضعوا الكمامة مجددا في الأماكن الداخلية العالية الخطورة.

وقالت روشيل والنسكي مديرة مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها:”في المناطق حيث انتقال عدوى كوفيد 19 كبير توصي السلطات الصحية الأفراد الملقحين بالكامل بوضع كمامات في الأماكن العامة الداخلية” موضحة أن هذه التعليمات الجديدة باتت ضرورية في ضوء التفشي السريع للمتحورة دلتا في الولايات المتحدة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضررا من الفيروس من حيث الاصابات والوفيات بتسجيلها 627257 حالة وفاة من أصل 35322472 إصابة.