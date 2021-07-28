توقيع كتاب (ممدوح عدوان الفارس الخاسر) لنهلة كامل

دمشق-سانا

“ممدوح عدوان الفارس الخاسر” كتاب صدر حديثاً للكاتبة الإعلامية نهلة كامل تحكي فيه سيرة هذا الأديب الإبداعية والحياتية من خلال معرفتها به عبر محطات عدة جمعتها به.

وتروي كامل في كتابها الذي وقعته اليوم في فندق جوليا دومنا بداية تعارفها بعدوان منذ عملها معه في قسم الترجمة بجريدة الثورة ثم متابعتها لأعماله المسرحية من سفر برلك التي أثارت الكثير من الجدل حتى مرضه ومقابلاتها المتعددة معه حيث لم يحدثها عن ألمه الجسدي وإنما عن آلام الوطن العربي الكبير وفي أخر مقابلة كان يردد شعر “يا بلادي التي علمتني البكاء”.

وتساءلت كامل في كتابها “هل كان ممدوح عدوان فارساً خاسراً أم أمضى حياته يكتب عن ذلك الفارس الذي يحارب طواحين الهواء بسيفه الخشبي” مشيرة لاكتشافه بأنه كان يكتب دون كيشوت طوال عمره بل كان هو ذلك الفارس الخيالي.

وبينت كامل لـ سانا أن الكتاب قراءة في منجز عدوان الإبداعي الذي قارب الـ92 كتاباً في شتى أنواع الأدب شعراً ومسرحاً ترجمة وفكراً مشيرة إلى أن فكرة الكتاب راودتها من 25 عاماً وكانت ترغب أن تكتب عن أكثر من مبدع سوري وصادف أن أطلعت عدوان على حواراتها معه فقال لها.. هذا يصلح كتاباً فوعدته بذلك.

ولفتت كامل إلى أن محور الكتاب سيرة التمرد عند عدوان وبينت فيه كيف يحقق التمرد الإنساني بأدواته الأدبية ومفاهيمه في الإبداع أما المحور الثاني أنطولوجيا حزب الجوع فاستمدت مادته من دراسة لها في الحياة المسرحية وثبت لها فيها أن ممدوح عدوان من حزب الجوع لأنه كان يطلب العدالة الإنسانية والمطلقة.

الشاعر سامي أحمد مدير دار التكوين الصادر عنها الكتاب أوضح أن الكاتبة وثقت سيرة عدوان الذاتية الغامضة والمعروفة في آن واحد من خلال حواراتها المتعددة معه عبر مسيرته الأدبية مشيراً إلى أن فائدة الكتاب هي أن يتعرف القارئ الذي يعرف عدوان إلى جوانب جديدة كما يتعرف القارئ الجديد الذي لم يقرأه بعد إلى سيرة حياة هذا المبدع.

بلال أحمد