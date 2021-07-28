الكاظمي: القوات الأمريكية القتالية ستعود لبلادها نهاية العام الجاري

بغداد-سانا

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن القوات القتالية الأمريكية ستنسحب من العراق في نهاية العام الحالي.

وقال الكاظمي في مقابلة مع قناة العراقية الإخبارية إن القوات الأمريكية القتالية ستعود إلى بلادها نهاية العام الجاري وإن القوات الأمنية العراقية قادرة على حماية أراضي البلاد معتبرا أن أهم إنجاز في الحوار الاستراتيجي حول مستقبل العلاقة مع الولايات المتحدة أنه وحد مواقف القوى السياسية العراقية فيما ستتحول العلاقة بين بغداد وواشنطن إلى مرحلة جديدة.

وجدد الكاظمي دعم العراق للحوارات التي تساعد على الاستقرار في المنطقة.

وكان رئيس الوزراء العراقى أكد في مقابلة مع وكالة اسوشيتدبرس قبيل زيارته واشنطن والتي التقى خلالها أمس الرئيس الأمريكي جو بايدن أن العراق ليس بحاجة لأى قوات أجنبية مقاتلة على أراضيه مشيرا إلى أن قوات الأمن والجيش العراقى قادرون تماما على الدفاع عن البلاد.