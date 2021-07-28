حي كفرسوسة وما يكتنفه من أوابد تاريخية

دمشق- سانا

استعرض المهندس المعماري محمود الأحدب العلاقة بين دمشق وغوطتها مقدما لمحة عن هذه البقعة وبلداتها تاريخيا خلال المحاضرة التي ألقاها اليوم في ثقافي كفرسوسة.

وتطرقت المحاضرة التي حملت عنوان “أوابد تاريخية في كفرسوسة” لوضع هذه المنطقة جغرافيا بالنسبة لدمشق وعلاقتها بما حولها من أحياء المدينة مثل المزة وباب سريجة والميدان وبلدة داريا.

كما تم التطرق إلى التطور العمراني الذي شهدته كفرسوسة من عام 1900 حتى الآن عبر استعراض المخططات العمرانية والتنظيمية موضحا العلاقة بين المباني والأراضي الزراعية.

واستعرض الأحدب الحياة الاجتماعية لأهل كفرسوسة ونمط معيشتهم ونشاطهم الزراعي وأثر ذلك في النمط العمراني الذي تشكلت منه بلدتهم القديمة والتوسع على المساحة المزروعة من جهة أخرى.

كما تحدث الأحدب عن علاقة بردى وفروعه بري الغوطة والمواقع الأثرية في كفرسوسة ومعاصر الزيتون فيها داعيا للحفاظ على المناطق الأثربة في كفرسوسة للحفاظ على ذاكرة المكان.

ميس العاني