فتح التسجيل للطلاب القدامى في المعاهد التقانية

دمشق- سانا

وافق المجلس الأعلى للتعليم التقاني على إعادة فتح مواعيد التسجيل للطلاب القدامى في المعاهد التقانية الخاضعة لإشرافه للعام الدراسي 2020-2021 اعتبارا من تاريخه ولغاية 5-8-2021.

وأشار المجلس في قراره الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم إلى أن إعادة فتح التسجيل تشمل الطلاب القدامى أي “راسب سنة أولى ومستجد سنة ثانية وراسب سنة ثانية ودورة خارج المعهد” والطلاب المستنفدين المسجلين للعام الإضافي والطلاب المستنفدين الذين يحق لهم التسجيل لآخر دورة امتحانية للعام الدراسي 2020-2021.

ولا تقل مدة الدراسة في المعاهد التقانية عن سنتين لحاملي الشهادة الثانوية وتهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر البشرية الشابة للتعامل مع التقانات الحديثة وتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة.