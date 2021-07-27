(من دمشق يفوح الياسمين)… حفل فني بحديقة تشرين بمناسبة أداء القسم الدستوري

دمشق-سانا

أقامت مؤسسة “مبدعون من أجل وطن” بالتعاون مع نقابة معلمي دمشق والهيئة العامة لمدارس أبناء وبنات الشهداء حفلاً فنياً بعنوان “من دمشق يفوح الياسمين” احتفاء بأداء السيد الرئيس بشار الأسد القسم الدستوري.

وتضمن الحفل الذي أقيم على المسرح الروماني بحديقة تشرين مجموعة من العروض الغنائية قدمتها فرقة كورال أبناء وبنات الشهداء منها ” أنا سوري وأرضي عربية وبكتب اسمك يا بلادي وكان عنا طاحون وتعلى يا دار وخبطت قدمكن عالأرض هدارة وغالي يا وطني غالي” وعروضاً فنية وغنائية لمجموعة مواهب برنامج “سيريان تالنتس” مع فرقة المايسترو نزيه أسعد.

نقيب معلمي دمشق عهد الكنج بين في كلمة له أن هذه الفعالية رسالة من دمشق محملة بمعاني الفرح والانتصار واللوحات الفنية التي قدمت وهي من نتاج وتدريب عدد من المعلمين دليل على إصرار الشعب السوري على الحياة والاستمرار والعمل مشيراً إلى أهمية المعلم الذي يبني ويتكامل إنجازه مع انتصارات الجيش العربي السوري.

من جهته أشار رئيس مجلس أمناء مؤسسة “مبدعون من أجل وطن” الدكتور بهجت عكروش في تصريح لـ سانا إلى أن الفعالية تعبير عن إعلان الفرح والانتصار من دمشق التي ترسل دائما للعالم رسائل ياسمين منوهاً بمشاركة فرقة كورال أبناء وبنات الشهداء الذين يعتبرون البوصلة وعنواناً لكل الوطن وبوجود المواهب الشابة من برنامج “سيريان تالنتس” الذين يطلون لأول مرة في مثل هذه الفعاليات.

مديرة مدارس أبناء وبنات الشهداء العميد لميس رجب بينت في تصريح مماثل أن مشاركة كورال المدارس بمجموعة من الأغاني الوطنية هي تعبير منهم عن الحب والأمل من أجل أن تبقى سورية عزيزة كريمة فهم أبناء من ضحوا بدمائهم وبأغلى ما يملكون من أجسادهم ونفوسهم لتبقى سورية مصانة وقوية.

حضر الحفل مدير مديرية شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين اللواء بسام كامل بري ومعاون وزير التربية في حكومة تسيير الأعمال الدكتور عبد الحكيم حماد وفعاليات نقابية وتربوية وحشد من المعلمين.

رحاب علي