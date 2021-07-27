مباحثات سورية روسية في مجال الاتصالات وتقانة وأمن المعلومات

دمشق-سانا

بحث المشاركون في الاجتماع الذي عقد اليوم في الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد بدمشق وضم عدداً من المعنيين السوريين والروس في مجال الاتصالات سبل التنسيق المشترك والتعاون في مجال تطوير خدمات الاتصالات وتقانة وأمن المعلومات وذلك على هامش الاجتماع المشترك السوري الروسي لمتابعة أعمال المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين.

وضم الاجتماع من الجانب الروسي عدداً من الخبراء والمعنيين من وزارة الاتصالات والتطوير الرقمي ووسائل الإعلام الجماهيرية في روسيا فيما شارك من الجانب السوري ممثلون من وزارة الاتصالات والهيئة الناظمة للاتصالات والبريد والهيئة الوطنية لخدمات الشبكة.

وأشار مدير الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد المهندس منهل جنيدي إلى أهمية التعاون مع روسيا في مجال الاتصالات وأنظمة أمن المعلومات وتطوير الخدمات بتقنيات حديثة يسهل التعامل معها إلكترونياً إضافة إلى الخدمات المتعلقة بالتعلم والمحتوى الإلكتروني وآليات التعاون في مجال الخدمات البريدية وتحسين وتقديم خدمات جديدة للإنترنت.

بدورها تحدثت مديرة مديرية قسم التواصل بوزارة الاتصالات والتطوير الرقمي والإعلام الواسع الروسي ايكاتيرينا لارينا عن مشروع الخدمات والاتصالات للمدن الذكية الذي يعتبر مشروعاً مستقبلياً استراتيجياً إضافة إلى عدة مشاريع في مجال أمن المعلومات والاتصالات لتعزيز التعاون مع الجانب السوري وتعميق العلاقات والارتقاء بها.

نور يوسف