أنطونوف يدعو لحل المشكلات المتراكمة بالعلاقات الروسية الأمريكية

موسكو-سانا

أكد سفير روسيا في واشنطن أناتولي أنطونوف أهمية إيجاد حل للمشكلات المتراكمة في العلاقات الروسية الأمريكية مشيراً إلى أن تأزم هذه العلاقات سيستمر في حال عدم التوصل إلى حلها.

ونقلت وكالة سبوتنبك عن أنطونوف قوله: “ليس سراً أن العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة تمر بفترة صعبة وتراكمت كميات كبيرة من المشكلات والتي دون حلها يستحيل وقف الانزلاق نحو هاوية أزمة أكبر”.

ولفت أنطونوف إلى القمة الثنائية التي جمعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الأمريكي جو بايدن في حزيران الماضي في جنيف والتي هدفت إلى عكس هذا الاتجاه ومحاولة بدء طريق نحو التطبيع بين البلدين.

وكان أنطونوف أكد في وقت سابق اليوم أن بلاده تسعى لتحويل الأمن السيبرانى إلى ساحة للتعاون مع الولايات المتحدة مشدداً على أنه لا علاقة لموسكو بالموجة الأخيرة من هجمات القراصنة على المنشآت الأمريكية.

وعقد الرئيسان الروسي والأمريكي جولة محادثات موسعة ضمن القمة المنعقدة بينهما في مدينة جنيف السويسرية يوم الـ 16 من حزيران الماضي تهدف إلى إعادة العلاقات بين واشنطن وموسكو إلى مسارها الصحيح.