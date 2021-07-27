روسيا تحرز ذهبية الجمباز لفرق السيدات في أولمبياد طوكيو

موسكو-سانا

توج الفريق الروسي للسيدات بذهبية الفرق في رياضة الجمباز اليوم ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية (طوكيو 2020).

وذكرت وكالة تاس الروسية أن الفريق الروسي تمكن من حصد المركز الأول في مجموع المسابقات الأربع “حصان القفز والعارضتين مختلفتي الارتفاع وعارضة التوازن والحركات الأرضية” بعد أن جمع 169.528 نقطة متفوقاً على الفريق الأمريكي الذي حل وصيفاً برصيد 166.096 نقطة والفريق البريطاني الذي اكتفى بالميدالية البرونزية بعد أن حقق 164.096 نقطة.

وهي الذهبية الأولى لروسيا في تاريخها بفرق الجمباز للسيدات في الأولمبياد وكان التتويج الأخير في أولمبياد برشلونة عام 1992 بفريق رابطة الدول المستقلة.