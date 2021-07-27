عكر تدين اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على لبنان

بيروت-سانا

أدانت نائبة رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وزيرة الدفاع الوطني والخارجية بالوكالة زينة عكر الخروقات والاعتداءات المتواصلة من قبل العدو الإسرائيلي جواً وبحراً وبراً ضد لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن عكر شددت خلال لقائها اليوم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جان بيار لاكروا بحضور قائد قوات اليونيفيل الجنرال ستيفانو دل كول على “أهمية التعاون القائم بين الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل لتطبيق مندرجات القرار 1701” داعية إلى ضرورة الالتزام بالقرار.

وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع الراهنة في لبنان وآخر التطورات سياسياً وأمنياً بالإضافة إلى مسألة التجديد للقرار 1701 وأوضاع قوات اليونيفيل والتمديد لها.

من جهته أشار لاكروا إلى أنه سيحض الجانب الإسرائيلي على “ضرورة الالتزام بتطبيق القرار 1701 لحفظ الأمن والاستقرار في لبنان”.

ويواصل العدو الإسرائيلى انتهاكاته لأجواء لبنان وأراضيه ومياهه الإقليمية ضارباً عرض الحائط بكل الأعراف والقوانين الدولية.