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استجرار ثلاثين طناً من مادة السكر بالسويداء لتوفيرها للمواطنين عبر البطاقة الالكترونية

2021-07-27

السويداء-سانا

استجر فرع المؤسسة السورية للتجارة في السويداء ثلاثين طنا من مادة السكر لتوفيرها للمواطنين عبر البطاقة الالكترونية للدفعة الثالثة بموجب  الرسائل النصية.

وذكر مدير فرع المؤسسة مأمون أبو حسون في تصريح لمراسل سانا اليوم أن هذه الكميات تتبعها كميات إضافية خلال الأيام القادمة بغية توفير مخصصات المواطنين منها مشيراً إلى توافر كميات جيدة من مادة الرز حاليا تبلغ نحو 360 طناً.

ولفت أبو حسون إلى أن نسبة توزيع مادتي السكر والرز للدفعة الثالثة الجديدة وصلت لغاية تاريخه إلى نحو 7 بالمئة وعمليات توفير المواد مستمرة ضمن صالات ومنافذ البيع التابعة لفرع المؤسسة بمختلف مناطق المحافظة.

وبلغت كميات السكر والرز المباعة بموجب الدفعة الثانية نحو 2220 طناً بنسبة وصلت إلى نحو 92 بالمئة من إجمالي عدد البطاقات التي تم تفعليها للحصول على المخصصات.

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