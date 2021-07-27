زراعة الموز في بانياس

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
أكاديمي سلوفاكي: زيارة وزير الخارجية الصيني إلى سورية رسالة للعالم بأن بلاده تقف بقوة إلى جانبها
2021-07-27
صباغ: كلمة الرئيس الأسد خريطة طريق واضحة ودقيقة للمرحلة المقبلة
2021-07-26
وزير خارجية الصين للمقداد: ندعم جهود سورية الرامية إلى صون سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها
2021-07-26
دبلوماسيون روس:لا آفاق مستقبلية للوجود الأمريكي غير الشرعي بسورية
2021-07-26
حركة أمل تدعو لتفعيل العلاقات بين لبنان وسورية
2021-07-26
البطريرك يازجي يصلي من أجل عودة الأمن والاستقرار لكل أنحاء سورية
2021-07-25
حزب البعث في لبنان: سورية الحاضنة والداعمة لقوى التحرر العربية
2021-07-25
محليات
استجرار ثلاثين طناً من مادة السكر بالسويداء لتوفيرها للمواطنين عبر البطاقة الالكترونية
2021-07-27
أجواء صيفية حارة وسديمية في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية
2021-07-27
وفد روسي يزور مدينة معلولا ويقدم مساعدات غذائية وصحية
2021-07-26
اجتماع سوري روسي لمتابعة أعمال المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين… مخلوف: عودة خمسة ملايين مهجر- فيديو
2021-07-26
المهندس عرنوس يطلق العمل بمشروع الطاقات المتجددة لإنتاج 110 ميغا واط في المدينة الصناعية بعدرا-فيديو
2021-07-26
وزير الإعلام: العقوبات والحصار يشكلان العقبة الرئيسة أمام عودة المهجرين-فيديو
2021-07-26
غداً الثلاثاء انطلاق أعمال المؤتمر الثالث للباحثين السوريين في الوطن والاغتراب
2021-07-26
رياضة
الروسي خرامتشوف يفوز بذهبية في التايكوندو بأولمبياد طوكيو
2021-07-26
المصرية ملاك تحرز برونزية بالتايكوندو في أولمبياد طوكيو
2021-07-26
الرباعة الفلبينية دياز تتوج بأول ذهبية في تاريخ بلادها بالألعاب الأولمبية
2021-07-26
تأهل رجال النواعير إلى الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الجمهورية بكرة السلة
2021-07-26
التونسية جابر تحقق أفضل ترتيب لها خلال مسيرتها الاحترافية
2021-07-26
استبعاد لاعب التنس الهولندي روجر من أولمبياد طوكيو
2021-07-26
الصربي ديوكوفيتش يتأهل إلى ثالث أدوار أولمبياد طوكيو
2021-07-26
اقتصاد
تنظيم 23 ضبطاً تموينياً في درعا
2021-07-26
بمشاركة عربية وأجنبية.. انطلاق فعاليات المؤتمر الثالث لتكنولوجيا صناعة الإسمنت
2021-07-26
ضبوط صحية بحق فعاليات مخالفة في أسواق الحسكة
2021-07-26
33 معملاً للكونسروة في درعا.. إنتاج وفير رغم الظروف
2021-07-26
ارتفاع أسعار الذهب
2021-07-26
ارتفاع عملة البيتكوين
2021-07-26
هبوط أسعار النفط
2021-07-26
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إصابة عدد من المواطنين في اعتداء لقوات الاحتلال التركي ومرتزقته على قرى بريف حلب
الجهات المختصة في درعا تحبط محاولة تهريب قطع أثرية إلى خارج سورية
إصابة عدد من مرتزقة الاحتلال التركي جراء اقتتال فيما بينهم في مدينة رأس العين بريف الحسكة
زراعة الموز في بانياس
2021-07-27
تصوير غدير محمود
زراعة الموز
2021-07-27
ruaa
سابق
الاحتلال التركي ومرتزقته الإرهابيين يجددون اعتداءاتهم على عدد من القرى بريفي حلب والحسكة
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استجرار ثلاثين طناً من مادة السكر بالسويداء لتوفيرها للمواطنين عبر البطاقة الالكترونية
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