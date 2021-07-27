وانغ يي: على إدارة بايدن التخلي عن سياسة الغطرسة والنهج المتطرف الذي اتخذته سابقتها تجاه الصين

بكين-سانا

أكد عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تتبنى نفس السياسات المتطرفة التي اتبعتها الإدارة السابقة تجاه بلاده داعياً واشنطن إلى التخلي عن الغطرسة والتحامل والعودة إلى سياسة رشيدة وعملية تجاه بكين.

ونقلت وكالة شينخوا عن وانغ قوله بعد لقائه نائب وزير الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان أمس إنه في ظل الصعوبات والتحديات الشديدة التي تواجه العلاقات بين الصين والولايات المتحدة يتطلب الأمر دراسة جادة من الجانب الأمريكي لاتخاذ خيارات صحيحة بشأن ما إذا كانت العلاقات الثنائية ستتجه للمواجهة أم التحسن.

وأضاف إن الإدارة الأمريكية الجديدة واصلت بشكل عام تبني نهج الإدارة السابقة بشأن السياسة المتطرفة والخاطئة تجاه الصين وتجاوزت باستمرار الخطوط الحمراء لدى الصين وصعدت من اسلوب الاحتواء والقمع ضدها مشدداً على رفض بكين هذه الممارسات الأمريكية.

وأعرب عن تمسك الصين بطريق التنمية السلمية المدعومة بشكل كبير من الشعب الصيني واتباع استراتيجية منفتحة للتعاون المربح وهي لن تسلك أبداً المسار الذي سلكته القوى الكبرى في سعيها للهيمنة بل هي مستعدة لتحقيق التنمية والازدهار المشتركين مع جميع الدول ومن بينها الولايات المتحدة.

وأضاف إن التنمية الصينية تهدف إلى تحقيق السعادة لجميع الصينيين وليس تحدي الولايات المتحدة أو الحلول محلها وقال “نحن لا نهتم بالمراهنة على مكاسب أو خسائر الجانب الأمريكي.. التنمية الصينية لا تستند إلى فرضية التراجع الأمريكي”.

وأشار إلى أن تحسين العلاقات بين البلدين يتطلب أموراً أساسية بينها عدم سعي واشنطن لإعاقة مسار التنمية ذي الخصائص الصينية أو محاوله تشويهه وتخريبه والاعتراف بحق الصين في التحديث والتطوير الذي لايعتبر حقا حصريا للولايات المتحدة.

كما دعا الولايات المتحدة إلى رفع جميع العقوبات الأحادية والتعريفات الجمركية المرتفعة والحصار التكنولوجي الذي فرضته على الصين في أقرب وقت ممكن كما عليها الا تنتهك سيادة الدولة الصينية أو تضر بسلامة أراضي الصين موضحاً أن القضايا المتعلقة بشينجيانغ والتبت وهونغ كونغ لم تكن تتعلق قط بـ “حقوق الإنسان أو الديمقراطية” وبكين لن تسمح بتعرض سيادتها الوطنية وأمنها للخطر.

وأشار إلى أنه إذا تجرأت قوى ما يسمى بـ “استقلال تايوان” على إثارة الاستفزازات فمن حق الصين اتخاذ أي إجراء ضروري لوقفها داعيا الجانب الأمريكي إلى احترام التزامه بشأن قضية تايوان والتصرف بحكمة.

وأضاف إنه من المأمول أن يكون لدى الجانب الأمريكي فهم موضوعي وصحيح عن الصين وأن يتوقف عن التصرف كواعظ ويعود إلى سياسة عقلانية وواقعية تجاهها.