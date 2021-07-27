إقبال لافت على معرض صنع في سورية بالعاصمة بغداد

بغداد-سانا

شهدت فعاليات معرض صنع في سورية للبيع المباشر في العاصمة العراقية بغداد إقبالاً لافتاً اليوم رغم ارتفاع درجات الحرارة والإجراءات المتخذة لمكافحة جائحة كورونا.

وانطلقت في بغداد أمس فعاليات معرض صنع في سورية للبيع المباشر الذي ينظمه المكتب الإقليمي لاتحاد المصدرين والمستوردين العرب الإقليمي في سورية ورابطة المصدرين السوريين للألبسة والنسيج بالتعاون مع اتحادي غرف الصناعة والتجارة السورية.

وقال سفير سورية في العراق صطام جدعان الدندح إن إقامة معرض صنع في سورية لأكثر من 100 شركة سورية على أرض معرض بغداد الدولي تشير إلى أن التبادل التجاري هو أفضل طريق للتكامل الاقتصادي والصناعي مشيراً إلى أن هذا التعاون يسهم بتعزيز وتطوير التنمية المستدامة في سورية والعراق.

وأوضح الدندح أن افتتاح المعرض يمثل تدشينا لمرحلة جديدة من العلاقات الأخوية السورية العراقية لمواجهة التحديات ولا سيما الحصار الاقتصادي الجائر على سورية منوهاً بنمو العلاقات الأخوية بين سورية والعراق على جميع الأصعدة.

من جانبه أكد محمد السواح رئيس اتحاد المصدرين والمستوردين العرب الإقليمي أن “السوق العراقية بالنسبة لسورية أساسية” مشيراً إلى أن لدى سورية منتج خاص بالعراق وأن البضائع السورية بالنسبة للعراق أساسية ولافتا إلى أن الإقبال الجماهيري العراقي على المعرض ممتاز جدا منذ ساعة الافتتاح الأولى.

بدوره رأى عماد قباني عضو مجلس إدارة اتحاد المصدرين والمستوردين الإقليمي أن مشاركة 100 شركة سورية متنوعة في المعرض لها دلالات كبيرة على أن سورية مبدعة ومنتجة وخلاقة وقال: “لاحظنا اشتياقاً كبيراً للمنتج السوري من قبل الشعب العراقي”.

ونوه رئيس رابطة مصدري الألبسة والنسيج السورية رغيد الحلبي بالإقبال الواسع على المعرض وقال إن الإقبال العراقي واضح ويفصح عن حقيقة محبة للمنتج السوري الذي يتمتع بعدة مزايا منها السعر والجودة والأصالة وعموماً فإن السوق العراقية سوق استهلاكية جيدة ومفيدة للطرفين السوري والعراقي.

وتقام فعاليات المعرض على أرض معرض بغداد الدولي لمدة عشرة أيام بمشاركة مئة من كبرى الشركات الصناعية والعلامات التجارية الغذائية والنسيجية والكيميائية و170 تاجراً وصناعياً سورياً.