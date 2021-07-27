العدو الإسرائيلي يجدد خرقه السيادة اللبنانية

بيروت-سانا

جدد العدو الإسرائيلي اليوم اعتداءاته وخرقه السيادة اللبنانية.

وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان الليلة “إن طائرتين حربيتين للعدو الإسرائيلي خرقتا الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة باتجاه الشمال اللبناني وصولاً حتى شكا ونفذتا طيراناً دائرياً فوق مختلف المناطق اللبنانية ثم غادرتا الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة”.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن قوات العدو الإسرائيلي ألقت الليلة قذائف ضوئية من عيار 155 ميليمتراً قرب الحدود مقابل بلدتي ميس الجبل وحولا ومستعمرة المنارة قبالة بلدة ميس الجبل إضافة إلى استخدام كشافات وأجهزة إضاءة كبيرة خلال تمشيط البساتين والأراضي القريبة من السياج الشائك.

ويواصل العدو الإسرائيلي انتهاكاته لأجواء لبنان وأراضيه ومياهه الاقليمية ضارباً عرض الحائط بكل الأعراف والقوانين الدولية.