العدوان السعودي يرتكب 232خرقاً جديداً لاتفاق وقف النار في الحديدة

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي 232 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق في المحافظة قولها اليوم “إن الخروقات تضمنت أربع غارات لطيران تجسسي على حيس واستحداث تحصينات قتالية في الدريهمي كما شملت تحليق 11 طائرة تجسسية في أجواء حيس والفازة والجاح والجبلية والدريهمي والتحيتا و21 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 155 قذيفة مدفعية و197 خرقاً بأعيرة نارية مختلفة”.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقتها يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.