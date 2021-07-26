وفد روسي يزور مدينة معلولا ويقدم مساعدات غذائية وصحية

دمشق-سانا

زار وفد روسي اليوم مدينة معلولا بريف دمشق وقدم مساعدات غذائية وصحية وحقائب مدرسية إضافة إلى عدد من الهدايا لمجموعة من أطفال المنطقة في كنيسة مار الياس ومركز البركة للأنشطة الشبابية.

وفي تصريحات للصحفيين لفت مدير الشؤون الاجتماعية والعمل بريف دمشق حسام صوان إلى أن هذه المبادرة تؤكد عمق العلاقة بين الشعبين الروسي والسوري واستمرار الدعم الذي تقدمه روسيا لسورية في حربها على الإرهاب ومواجهة الظروف الصعبة التي فرضت عليها.

من جانبه أكد ألكسي بوكوفني مدير شركة روسا ترونيشت عمق علاقات الصداقة التي تجمع الشعبين السوري والروسي وضرورة العمل من أجل عودة اللاجئين السوريين إلى مدنهم وقراهم وهو ما يناقشه الاجتماع المشترك لمتابعة مؤتمر عودة اللاجئين السوريين.

عضو مجلس الشيوخ سيرغي مورادوف لفت إلى أن هدف الزيارة مشاركة أطفال المنطقة الفرح وإدخال السرور الى قلوبهم بعد الظروف الصعبة التي عانوا منها خلال سنوات الحرب على بلدهم.

ومن كنيسة مار الياس نوه الأب الياس الشايب بمبادرة الجانب الروسي ” التي رسمت البسمة على وجوه الأطفال” موضحاً أن المساعدات التي وزعت جاءت ملبية لاحتياجات أهالي المنطقة.

بدوره المهندس الياس هلال المشرف على مركز البركة للأنشطة الشبابية اعتبر أن المبادرة لها أثر إيجابي في المساهمة بدعم عمل المركز في تقديم نشاطاته للأطفال والشباب مشيراً إلى أن المركز تعرض لأضرار بسبب الإرهاب وتمت إعادة تأهيله مؤخراً.

مدى علوش