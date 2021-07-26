القوات العراقية تلقي القبض على إرهابي من (داعش) في الأنبار

بغداد-سانا

ألقت قوات الأمن العراقية اليوم القبض على إرهابي من تنظيم (داعش) في الأنبار غرب العراق.

وجاء في بيان صدر عن خلية الإعلام الأمني وفق ما نقل موقع السومرية نيوز “بناء على معلومات دقيقة عن مكان وجود إرهابي قامت عناصر شعبة الاستخبارات والقوات العراقية بعملية نوعية تم خلالها القبض على الإرهابي في قرية نزوة بقضاء الرمانة شمالي القائم بالأنبار”.

وتواصل القوات العراقية ملاحقة فلول إرهابيي (داعش) في مناطق مختلفة من العراق حيث بدأت اليوم عملية أمنية لملاحقة فلول التنظيم الإرهابي في محافظة صلاح الدين وسط العراق.