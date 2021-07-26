وقفة في الخليل دعماً للأسرى الفلسطينيين

القدس المحتلة-سانا

طالب عشرات الفلسطينيين خلال وقفة في مدينة الخليل بالضفة الغربية المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية والصليب الأحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي وخاصة المرضى والمضربين عن الطعام منهم.

وذكرت وكالة وفا أن المشاركين في الوقفة أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عين سارة وسط الخليل رفعوا الأعلام الفلسطينية وصور الأسرى المضربين عن الطعام مؤكدين أن الشعب الفلسطيني يقف مع أسراه في قضيتهم الإنسانية العادلة وفي ظل ما يتعرضون له من انتهاكات وممارسات وحشية من قبل الاحتلال الإسرائيلي وسط إهمال طبي متعمد بحقهم وخاصة الأسرى المرضى إياد حريبات ومنصور موقدي وفؤاد الشوبكي وناصر الشاويش

وأكد مدير هيئة شؤون الأسرى في الخليل إبراهيم نجاجرة أن وقفة اليوم تأتي للتضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام وعددهم 14 أسيراً يعانون ظروفاً صعبة تهدد حياتهم في معتقلات الاحتلال.

ويواجه نحو 5300 أسير فلسطيني داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي ظروف اعتقال قاسية بينهم نحو 550 أسيراً بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل فيما يواصل أربعة عشر أسيراً فلسطينياً إضرابهم عن الطعام احتجاجاً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الأسرى.