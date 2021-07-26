تواصل الحرائق في جزيرة سردينيا الإيطالية

روما-سانا

تتواصل الحرائق المستعرة غرب جزيرة سردينيا الإيطالية متسببة بتدمير آلاف الهكتارات من المساحات الخضراء حول مونتيفيرو الواقعة غرب الجزيرة.

ونقلت وكالة آكي الإيطالية عن انطونيو تاياني المنسق الوطني لحزب فورتسا إيتاليا قوله: “إن على الحكومة مع إدارة هيئة الدفاع المدني أن تتخذ إجراءات عاجلة لمطالبة الاتحاد الأوروبي باستخدام أموال صندوق التضامن لأجل سردينيا المنكوبة بالحرائق المدمرة”.

من جانبه أعلن يانيس ليناريتش المفوض الأوروبي المكلف بشؤون المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات في المفوضية الأوروبية تقديم مساعدة لإيطاليا للتعامل مع حرائق الغابات في جزيرة سردينيا وذلك ضمن إطار آلية الحماية المدنية.

وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أنها سترسل أربع طائرات فرنسية ويونانية لمساعدة السلطات الإيطالية في وقف الحرائق.

وألحقت الحرائق أضراراً جسيمة بالعديد من المنازل غرب الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط وأتت على مساحة 10 آلاف فدان من الأراضي حول مونتيفيرو ما استدعى إجلاء مئات الأشخاص من منازلهم.