ليبيا تدخل حالة الطوارئ الصحية جراء تفشي وباء كورونا

طرابلس–سانا

أعلنت وزارة الصحة الليبية دخول البلاد حالة طوارئ صحية بسبب تفشي وباء كورونا.

ونقل موقع بوابة الوسط عن المتحدث باسم وزارة الصحة الليبية فرج طيب حسن قوله اليوم: سيتم اتخاذ جميع الإجراءات بشأن معاقبة مخالفي الحجر الصحي وفقاً للقانون الصحي الليبي بناء على توصية أقرها اجتماع صحي طارئ بحث زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا نتيجة انتشار السلالة المتحورة من الجائحة.

وأوضح المتحدث أن الاجتماع أوصى بتجهيز مراكز العزل بشكل عاجل وزيادة السعة السريرية بها وتوفير الاحتياجات اللازمة لها بما في ذلك كل المؤسسات العاملة وتخصيص مستشفى في كل مدينة كبرى كمركز عزل في حالة الضرورة وتوفير احتياجات العاملين الصحيين في مكافحة كورونا والتشديد على أن غلق المؤسسات التعليمية تحدده لجنة الوبائيات دون غيرها.

وأوصت لجنة الوبائيات خلال هذا الاجتماع بغلق المقاهي وصالات المناسبات والمصائف والمطاعم والحفلات العامة وتنظيم حملات خاصة للتلقيح في مراكز العزل وأقسام الولادة والطوارئ والمؤسسات التي فيها تعامل واسع مع الجمهور.

وتشهد ليبيا كما باقي دول شمال إفريقيا انتشاراً لموجة جديدة من وباء كورونا الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات احترازية مشددة لمواجهتها.

وكان مركز مكافحة الأمراض في ليبيا أعلن الثلاثاء الماضي أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المسجلة خلال الأسبوع الماضي بلغ 10926 حالة مقابل 3037 إصابة في الأسبوع الذي سبقه.