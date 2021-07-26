اختتام بطولة الجمهورية لبناء الأجسام للدرجة الثانية

دمشق-سانا

اختتمت بطولة الجمهورية لبناء الأجسام للدرجة الثانية التي أقامها اتحاد اللعبة في مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق بمشاركة 67 لاعباً مثلوا عدداً من المحافظات إضافة إلى هيئتي الشرطة والجيش.

وأسفرت بطولة الأوزان عن فوز علي معراوي (القنيطرة) بوزن 65 كغ وعبد الرحمن لبان بوزن 70 كغ ومحمد بشير فارس بوزن 75 كغ وعلي زين العابدين رياض بوزن 80 كغ وإميل فهمي بوزن 100 كغ جميعهم من نادي الشرطة وإبراهيم عربش (دمشق) بوزن 85 كغ وعثمان العثمان (حلب) بوزن 90 كغ ومقداد فتيحة (الجيش) بوزن 95 كغ وعبد الصاحب صندوق (دمشق) بوزن فوق 100 كغ.

رئيس اتحاد بناء الأجسام منار هيكل قال في تصريح لمندوب سانا الرياضي “إن البطولة شهدت مستويات جيدة للاعبين وسيتم انتقاء مجموعة منهم وفقاً لأفضل النتائج المحققة في هذه البطولة لترفيعهم إلى الدرجة الأولى مشيراً إلى المشاركة الجيدة التي حظيت بها البطولة رغم صعوبة التحضير”.

ولفت عدد من اللاعبين إلى المنافسة القوية التي شهدتها البطولة في جميع الأوزان لإحراز المراكز الأولى وحجز بطاقة العبور إلى بطولة الدرجة الأولى مبدين في الوقت ذاته استعدادهم للمشاركة في الاستحقاقات المحلية القادمة وإحراز مراكز متقدمة تؤهلهم للانضمام إلى المنتخب الوطني وتمثيله خير تمثيل في المحافل الدولية.