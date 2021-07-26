الكرملين: نتابع تطورات الوضع في تونس

موسكو–سانا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم أن الكرملين يتابع تطورات الوضع في تونس.

ونقل موقع روسيا اليوم عن بيسكوف قوله: “بالطبع نتابع الأخبار الواردة من تونس ونتمنى ألا يهدد شيء أمن واستقرار المواطنين في ذلك البلد”.

وشهدت مناطق تونسية عدة أمس مظاهرات حاشدة مناهضة لممارسات حركة “النهضة” الإخوانية حيث خرجت في مدن الكاف والقيروان وقفصة وسوسة وبنزرت وصفاقس مظاهرات حاشدة للمطالبة بحل الحركة في حين هاجم متظاهرون مقراتها محملين إياها مسؤولية الأوضاع الاقتصادية المتأزمة والفشل في مواجهة تفشى وباء كورونا ما اضطر الرئيس التونسي مساء أمس إعلان تجميد عمل البرلمان وإعفاء رئيس الوزراء من منصبه على خلفية الاحتجاجات كما أعلن توليه السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه.

من جهتها أعلنت السفارة الروسية في تونس أنها لا تملك معلومات عن حوادث توقيف مواطنين روس في البلاد بسبب اضطرابات النظام العام كما أنها لم تتلق طلبات دعم قنصلي منهم على خلفية الوضع السياسي في البلاد.

وفي بيان صحفي أشارت السفارة أيضاً إلى أن الوضع في تونس لا يزال هادئاً بشكل عام مضيفة: إنه “لم تسجل حتى الآن طلبات مساعدة طبية من قبل مواطنين روس مقيمين في تونس” مع ذلك نصحت السفارة المواطنين الروس باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة بما في ذلك التخلي عن رحلات داخل البلاد وتجنب التواجد في أماكن مكتظة بما فيها مراكز تجارية.